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Raphael Veiga Fenerbahçe'de

ARA transfer döneminde şu ana kadar yalnızca Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar’ı kadrosuna katan Fenerbahçe’nin, Chelsea’den Victor Moses’ın ardından Palmeiras’ın yıldızı Raphael Veiga ile de anlaştığı öne sürüldü.

  • StarSpor
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Süper Lig’de alınan kötü sonuçların ardından Türkiye Kupası’ndan da elenen Sarı-Lacivertliler’in 23 yaşındaki Brezilyalı 10 numara için kulübüne 2 milyon euro ödeyeceği bildirildi. Veiga geçen sezon kiralık gittiği Aletico PR formasıyla çıktığı 48 karşılaşmada 9 gol ve 8 asistle oynamıştı.

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