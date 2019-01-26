Raphael Veiga Fenerbahçe'de ARA transfer döneminde şu ana kadar yalnızca Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar’ı kadrosuna katan Fenerbahçe’nin, Chelsea’den Victor Moses’ın ardından Palmeiras’ın yıldızı Raphael Veiga ile de anlaştığı öne sürüldü.