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Spor

Raphinha'ya Suudi Arabistan'dan dev teklif!

Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal ve Al Nassr'ın, Barcelona'nın yıldızı Raphinha için 80 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 20:04 - Güncelleme:
Raphinha'ya Suudi Arabistan'dan dev teklif!
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Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, bir kez daha Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girdi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Al Hilal ve Al Nassr, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti. Suudi kulüplerinin, Barcelona'ya 80 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

DEV MAAŞ TEKLİFİ

Haberde, Al Hilal ve Al Nassr'ın yalnızca bonservis konusunda değil, oyuncuya sunacağı maaşla da dikkat çektiği aktarıldı. Suudi ekiplerinin, Raphinha'nın mevcut kazancının yaklaşık dört katına çıkabilecek bir sözleşme hazırlığında olduğu ifade edildi.

FLICK'İN GÖZDESİ

Teknik direktör Hansi Flick'in takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördüğü Raphinha'nın geleceği ise merak konusu oldu. Alman çalıştırıcının, Brezilyalı yıldızın takımda kalmasını istediği kaydedildi.

BARCELONA PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele eden Raphinha, buna rağmen Barcelona formasıyla 31 maçta 17 gol atıp 6 asist yaptı. Katalan ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, saha içindeki performansının yanı sıra profesyonel yaklaşımıyla da kulübün takdirini kazandı.

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