İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2025 Cuma / 18 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5756
  • EURO
    36,5788
  • ALTIN
    3099.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Rapid Bükreş'te Boupendza krizi

Rapid Bükreş, Aaron Boupendza'nın alacağı primin ödenmemesi nedeniyle Romanya'ya dönmediğini açıkladı.

Haber Merkezi17 Ocak 2025 Cuma 18:59 - Güncelleme:
Rapid Bükreş'te Boupendza krizi
ABONE OL

Rapid Bükreş, Aaron Boupendza'nın alacağı primin ödenmemesi nedeniyle Romanya'ya dönmediğini duyurdu.

Rapid Bükreş sahibi Victor Angelescu, Gabonlu oyuncu için gereken yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Angelescu yaptığı açıklamada, "Aaron Boupendza'nın yaptığı Rapid'de kabul edilemez bir durum. Takımla birlikte ülkeye dönmeyi reddeden, hatta anladığım kadarıyla bu kararını sadece belirli oyunculara ve personele bildiren bir oyuncuya yaptırım uygulanması gerektiği açıktır." dedi.

"BUNA GECİKME DENMEZ"

Ödemelerin kısa süreliğine geciktiğini söyleyen Victor, "Rapid ona her zaman maaşını, primlerini ve sözleşmede yer alan diğer ödemeleri yapmıştır. Aralık ayında ödenmesi gereken ancak ocakta ödediğimiz primin bir taksidi geçikmişti sadece. Ocak ayının ortalarındayız henüz, buna gecikme bile denmez." diye konuştu.

Victor Angelescu ayrıca, "Açıkçası yaptığı bu hareket kabul edilemez. Tüm oyuncuların farkında olduğu iç kurallara saygı göstermedi. Ona uygulayacağımız yaptırımlar kurallara uygun ve sert olacak. Çünkü Rapid'de çalışan herkes kulübe ve meslektaşlarına saygılı davranmalı ve profesyonellik göstermelidir" sözlerini sarf etti.

28 yaşındaki futbolcunun Rapid ile sözlemesi 2026 yılında sona erefcek. Boupendza bu sezon Romanya ekibiyle 11 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

  • Rapid Bükreş
  • Aaron Boupendza
  • prim ödemesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.