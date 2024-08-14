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Spor

Rapid Wien kadrosundan çıkarıldı! Trabzonspor'dan Stefan Savic açıklaması

Trabzonspor, sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması sebebiyle Stefan Savic'in Rapid Wien maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. İşte detaylar...

14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Rapid Wien kadrosundan çıkarıldı! Trabzonspor'dan Stefan Savic açıklaması
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Trabzonspor, sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması sebebiyle Stefan Savic'in Rapid Wien maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Net Global Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır"

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