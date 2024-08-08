Robert Klaub: Bizi şaşırttılar

Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klaub, 1-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Avusturya ekibinin hocası, Trabzonspor'un defansif oynamasının kendilerini şaşırttığını belirterek, oyun disiplinine bağlı kalarak güzel bir galibiyet alan takımını tebrik ettiğini söyledi.

'KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Rapid Wien'de Teknik Direktör Robert Klaub, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Klaub, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Burada kazandığımız için mutluyuz. Taktiksel disipline bağlı kalan takımımı tebrik ediyorum. Plana sadık kalarak güzel bir galibiyet elde ettiler. Aynı şekilde diğer maçta da bunu göstermek istiyoruz. İlk yarıda üsttün olan taraf bizdik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle oyuna denge geldi. Galibiyet golünü biz attık" dedi.

'ŞANSLAR HALA EŞİT'

Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klaub, takımın maça konsantre başladığını belirterek, "Trabzonspor ikinci yarı gelişen ataklarıyla birlikte taraftarında devreye girmesiyle beraber biraz zorluk yaşadık ama üstesinden gelmeyi bildik. Biz burada bir maç kazandık, şanslar yüzde 50-50 devam ediyor. Kadro kalitesi olarak bizden değerli bir takım ama biz burada zor olanı yapıp galip gelmeyi başardık. Trabzonspor genel anlamda analiz ettiğimiz gibi oynadı. Bizi şaşırtan Mendy'in 8 numarada oynamış olması. Kadronun biraz daha defans olması bizi şaşırttı ama biz kendi oyunumuza sadık kalarak oynadık" ifadelerini kullandı.