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Spor

Rashica'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş Kulübü, milli arada ülkesi Kosova'nın aday kadrosunda bulunan Milot Rashica'nın sakatlandığını açıkladı.

16 Ekim 2024 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
Rashica'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica için açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptandığını duyurdu.

28 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle hafta sonunda oynanacak Konyaspor maçını kaçıracak. Rashica'nın, gelecek hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lyon karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir.

Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Futbolcumuz Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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