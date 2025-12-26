İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,931
  • EURO
    50,5928
  • ALTIN
    6229.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rashica'dan güçlü dönüş: Beşiktaş'ta karar değişti
Spor

Rashica'dan güçlü dönüş: Beşiktaş'ta karar değişti

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası ilk 11'e dönen Milot Rashica, performansıyla hem teknik heyetin hem de yönetimin fikrini değiştirdi.

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 10:10 - Güncelleme:
Rashica'dan güçlü dönüş: Beşiktaş'ta karar değişti
ABONE OL

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası yeniden forma şansı bulan Milot Rashica, şansını çok iyi değerlendirdi.

Kosovalı kanat oyuncusu, son 3 maçta ilk 11'de forma giyerken 1 gol ve 2 asiste imza attı.

Ara transfer döneminde gönderilmesi gündeme gelen Rashica başarılı performansıyla yeniden teknik heyetin gözüne girdi. İsmi Trabzonspor ile de anılan futbolcu için kadroda tutulmasına karar verildi.

Yıldız oyuncunun da takımda kalmak istediği ve şimdiye kadar ayrılmak için herhangi bir girişimde bulunmadığı kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dönerciye daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.