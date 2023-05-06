Rashica'dan menajerine talimat

İngiltere'den Burnley'nin yanı sıra Türkiye'de şampiyonluk hedefleyen birkaç kulübün transfer radarına giren Milot Rashica; hem Norwich'e hem de menajerine, "Benim önceliğim Galatasaray, diğer teklifleri değerlendirmek istemiyorum" mesajını gönderdi.

Galatasaraylı Rashica'dan menajerine mesaj!

Galatasaray'ın transferin son gününde Norwich'ten kiraladığı Milot Rashica, kısa sürede hem teknik heyetin hem de taraftarın beğenisini kazanmayı başardı.

SÜRPRİZ GELİŞME!

Galatasaray'daki performansıyla İngiltere'de yaşadığı hayal kırıklığının ardından adeta yeniden doğan 26 yaşındaki futbolcu, bir anda transferin gözdesi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde İngiliz kulübü Burnley, Rashica'nın bonservisini alabilmek için Norwich'le temasa geçti. Daha sonra da Türkiye'de şampiyonluk hedefi olan birkaç kulübün, Kosovalı yıldızın menajeriyle temas kurduğu ve bonservis konusunu öğrenmeye çalıştığı ortaya çıktı.

GALATASARAYLI RASHİCADAN MENAJERİNE MESAJ

Rashica ise Galatasaray'da çok memnun. Hem kulübü Norwich'e hem de menajerine mesaj gönderen Sarı-Kırmızılı futbolcu, "Burada çok mutluyum. Şampiyonluğa odaklanmış durumdayız ve ben de takımıma en yüksek seviyede katkı sağlamak istiyorum. Benim önceliğim Galatasaray'da kalmak. Şu an için diğer teklifleri değerlendirmek istemiyorum" dedi ve Galatasaray'la anlaşma sağlanmasını istedi.