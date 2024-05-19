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Spor

Rasmus Hojlund'dan Manchester United itirafı!

İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Rasmus Hojlund kulübü tercih etme nedenini açıkladı.

19 Mayıs 2024 Pazar 16:45 - Güncelleme:
Rasmus Hojlund'dan Manchester United itirafı!
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Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund, bir röportaj verdi.

Hojlund, Manchester United'ı neden tercih ettiği yönünde gelen sorunun ardından, "Neden Manchester United? Birkaç küçük şey var. Küçük olduğum dönemlerde, Manchester United her şeyi kazanan bir kulüptü. Ronaldo ve Rooney oynuyordu. Onlar bana her zaman ilham olmuştur. Ayrıca logoyu da her zaman havalım buldum." diye cevap verdi.

Manchester United'da bu sezon 41 maçta süre bulan 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, 15 gol attı ve 2 asist yaptı.

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