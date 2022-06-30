İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2022 Perşembe / 1 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6526
  • EURO
    17,3506
  • ALTIN
    969.502
  • BIST100
    2378.47
Spor

Rayane Aabid Hatayspor'a döndü

Daha önce Hatayspor forması giyen, geçtiğimiz sezon ise Kasımpaşa'da futbol hayatına devam eden Rayane Aabid, yeniden Hatay temsilcisine transfer oldu.

IHA30 Haziran 2022 Perşembe 13:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Rayane Aabid, 2019-2020 sezonun başında Fransa Ligue 2 takımlarından Beziers'dan transfer olduğu Hatayspor'dan ayrılarak önce Yeni Malatyaspor, ardından da Kasımpaşa'da oynamıştı. Aabid, iki sezon sonra yeniden Hatayspor ile sözleşme imzaladı. Kendisini Hatayspor'a bağlayan 2+1 yıllık imzayı atan 30 yaşındaki orta sahanın imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkanımız Nihat Tazearslan, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Saymanımız Mehmet Bozkurt katıldı. Rayane Aabid'e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.