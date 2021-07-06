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Spor

Rayane Aabid: Yeni Malatyaspor'a transfer olmamın nedeni...

Hatayspor'dan ayrılarak Yeni Malatyaspor'la anlaşan Rayane Aabid, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AA6 Temmuz 2021 Salı 10:33 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 10:33
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un orta oyuncusu Rayane Aabid, sezonu iyi yerlerde bitirmek istediklerini söyledi.

Aabid, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takıma yeni katıldığını ve güzel işler yapmak istediğini belirtti.

Yeni Malatyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu aktaran Aabid, "Burada olmamın tek sebebi var, Yeni Malatyaspor ve hocamız. Daha önce burada oynayan arkadaşlarımızla da görüştükten sonra sözleşmeyi imzalamak istedim. Takımdaki arkadaşlarımın hepsi memnundu. Onlarla konuştuktan sonrada imza attım. Tek bir hedefimiz var, sezonu yüksek seviyede bitirmek. Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz." dedi.

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