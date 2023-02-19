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Spor

Rayo Vallecano evinde Sevilla ile yenişemedi

Rayo Vallecano, İspanya La Liga'nın 22. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.

19 Şubat 2023 Pazar 21:21 - Güncelleme:
Rayo Vallecano evinde Sevilla ile yenişemedi
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La Liga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano ile Sevilla karşı karşıya geldi. Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sevilla, 29. dakikada Suso ile öne geçti. Rayo Vallecano, Florian Lejeune ile 65. dakikada eşitliği sağladı. Sevilla'nın 88'de En-Nesyri ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısının ardındangeçersiz sayıldı.

Rayo Vallecano'da Falcao, Sevilla'da Marcao sakatlıkları nedeniyle oynamadılar.

Vallecano, son 3 maçta 7 puan aldı ve puanını 34'e çıkardı. Son yılların en kötü dönemini geçiren Sevilla ise 25 puanda kaldı.

Sevilla, gelecek hafta Osasuna'yı ağırlayacak. Vallecano ise Cadiz deplasmanına gidecek.

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