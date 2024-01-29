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Spor

Rayyan Baniya: 1-0 öne geçtiğimizde kaybetmemeliyiz

Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya, Kasımpaşa'ya karşı mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

29 Ocak 2024 Pazartesi 23:25 - Güncelleme:
Rayyan Baniya: 1-0 öne geçtiğimizde kaybetmemeliyiz
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Trabzonspor'da Rayyan Baniya, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Rayyan Baniya, "Çok üzgünüz. İçeride oynadığımız bir maçtı, galip gelmek ve taraftara bir mesaj vermek istediğimiz bir maçtı ama maalesef olmadı. Herkes için üzücü. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta Beşiktaş maçımız var, o maç için çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Trabzonspor'da Joaquin Fernandez ise, maçın ardından, "Üzgünüz, Trabzonspor gibi büyük bir takımın oyuncularıyız. Evimizde 1-0 öne geçtiğimizde kaybetmemeliyiz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ama dediğim gibi çok üzgünüz." şeklinde görüş belirtti.

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