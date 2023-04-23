VavaCars Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Rayyan Baniya, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rayyan Baniya "Kaotik, garip bir maç oynadık. Burada atmosfer güzel. Geri düştük ama geri geldik. İyi mücadele ettik ve 1 puanı aldık." dedi.

Rayyan Baniya ayrıca "Galatasaray en güçlü şekilde karşınıza çıkıyor. Savunma anlamında da her gün üzerine koymaya çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekibin başarılı savunma oyuncusu Rayyan Baniya bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 2 gol kaydederek skora katkı sağladı ve 1977 dakika sahada görev aldı.