İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2023 Pazartesi / 4 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4111
  • EURO
    21,3367
  • ALTIN
    1238.05
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rayyan Baniya: Kaotik, garip bir maç oynadık
Spor

Rayyan Baniya: Kaotik, garip bir maç oynadık

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın ardından kırmızı-siyahlıların başarılı savunma oyuncusu Rayyan Baniya açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2023 Pazar 23:54 - Güncelleme:
Rayyan Baniya: Kaotik, garip bir maç oynadık
ABONE OL

VavaCars Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Rayyan Baniya, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rayyan Baniya "Kaotik, garip bir maç oynadık. Burada atmosfer güzel. Geri düştük ama geri geldik. İyi mücadele ettik ve 1 puanı aldık." dedi.

Rayyan Baniya ayrıca "Galatasaray en güçlü şekilde karşınıza çıkıyor. Savunma anlamında da her gün üzerine koymaya çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekibin başarılı savunma oyuncusu Rayyan Baniya bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 2 gol kaydederek skora katkı sağladı ve 1977 dakika sahada görev aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.