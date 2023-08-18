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Spor

Rayyan Baniya resmen Trabzonspor'da! Maliyeti belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattığını duyurdu. 24 yaşındaki stoper ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, oyuncunun maliyetini de açıkladı. İşte detaylar...

18 Ağustos 2023 Cuma 15:23 - Güncelleme:
Rayyan Baniya resmen Trabzonspor'da! Maliyeti belli oldu
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Trabzonspor, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün stoperi Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'e 2 Milyon 50 bin euro bonservis bedeli ödendiği duyuruldu. Baniya ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Karagümrük A.Ş.'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 2.050.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır.

Rayyan Baniya'nın alacağı maaş ise şu şekilde:

"- 2023-24: 750 Bin € - 2024-25: 800 Bin € - 2025-26: 850 Bin € - 2026-27: 900 Bin € - 2027-28: 1 Milyon €"

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