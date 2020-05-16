RB Leipzig şampiyonluk yarışında ağır yara aldı

16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:19 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:19

Koronavirüs salgını sonrasında geri dönen Bundesliga'nın 26. haftasında RB Leipzig evinde Freiburg ile karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan mücadele iki devrede gelen karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Freiburg'a üstünlüğü getiren gol, 34. dakikada Manuel Gulde'den geldi. RB Leipzig'in beraberlik sayısını ise 77. dakikada Poulsen kaydetti.

Zirve yolunda kayıp yaşayan RB Leipzig, bu sonucun ardından 51 puan ile 3. sırada kaldı. UEFA Kupası bileti alma yolunda mücadele veren Freiburg ise 37 puana yükseldi.

Bundesliga'da 27. haftada RB Leipzig deplasmanda Mainz ile karşılaşacakken, Freiburg ise evinde Werder Bremen'i konuk edecek.