Real Betis, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny'yi kadrosuna katıyor!

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohammed Elneny'e La Liga'dan talip çıktı.

Estadio Deportivo'nun okuyucularına aktardığı habere göre Elneny'e La Liga ekiplerinden Real Betis talip oldu.

"OCAK'TA AYRILABİLİR"

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Mohammed Elneny'in Ocak transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılmak için menajeri Sascha Empacher ile görüştüğü ve Betis'ten gelecek resmi teklifi kabul edeceği belirtildi.

RUBI ONU ÇOK İSTİYOR

Öte yandan Real Betis teknik direktörü Rubi'nin, Elneny transferini çok istediği ve orta sahasının 'dinamosu' olarak kullanacağı aktarıldı.

ARSENAL 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Mısırlı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Arsenal'in ise ayrılığa sıcak baktığı, 10 milyon euroluk bonservis talep edeceği belirtildi.

Mohammed Elneny, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 11 müsabakada 896 dakika forma giydi.

(Fotomaç)