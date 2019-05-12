Real Betis, Phillip Cocu'ya talip oldu

Sezon başında Fenerbahçe'de teknik patronluk koltuğuna oturan ancak alınan olumsuz sonuçlar sonrasında görevine son verilen Philip Cocu'nun yeni takımı belli oluyor.

İspanya'da yayın yapan Radio Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe'den gönderilmesinin ardından herhangi bir takım çalıştırmayan Cocu, La Liga ekibi Real Betis'e transfer olabilir.

Oynadığı son 9 karşılaşmada galibiyet çıkaramayan Real Betis'te mevcut teknik direktör Quique Setién, yeşil-beyazlı camia tarafından tartışma konusu olurken, şu an boşta bulunan Philip Cocu'nun en doğru tercih olacağı haberin detaylarında aktarıldı.

LORENZİ SERRA FERRER'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Öte yandan Real Betis'in sportif direktörü Lorenzo Serra Ferrer'in Barcelona'dan eski öğrencisi olan Cocu'yla sürekli temas halinde olduğu ve 48 yaşındaki teknik adamı mutlaka takımda görmek istediği belirtildi.

(Sporx)