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Spor

Real Betis'te Ferrer dönemi sona erdi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Real Betis, art arda alınan kötü sonuçlardan dolayı teknik direktör Joan Francesc Ferrer'in görevine son verdi. Ferrer'in yerine Alexis Trujillo göreve getirildi.

AA21 Haziran 2020 Pazar 09:20 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 09:20
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Real Betis Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Rubi" lakaplı Ferrer'e takıma bu zamana kadarki katkılardan dolayı teşekkür edilerek, yerine Alexis Trujillo'nun getirildiği bildirildi.

Futbolcu olduğu dönemde 7 sezon Real Betis formasını giyen Trujillo, 2016-2017 sezonunun son iki haftasında yeşil beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı durdurulan La Liga'nın yaklaşık 3 ay aranın ardından 11 Haziran'da tekrar başlamasıyla şimdiye kadar 3 maç oynayan Real Betis, 2 yenilgi bir beraberlik aldı.

Real Betis, 34 puanla 14. sırada bulunuyor.

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