Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı

14 Haziran 2020 Pazar 22:58 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 22:58

İspanya La Liga'da 28. hafta karşılaşmasında Real Madrid, Eibar'ı konuk etti.

Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Toni Kroos, 30. dakikada Sergio Ramos ve 37. dakikada Marcelo kaydetti. Eibar'ın tek golünü ise 60. dakikada Bigas attı.

Koronavirüs arası öncesinde Real Betis'e 2-1 mağlup olan Real Madrid, 1 maç aradan sonra kazandı ve 59 puanla 2. sırada lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Üst üste 3. maçındanda mağlubiyetle ayrılan Eibar ise 27 puanla 16. sırada yer aldı.

Real Madrid, gelecek hafta Valencia'yı ağırlayacak. Eibar ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek.