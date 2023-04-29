Real Madrid 3 puanı 4 golle aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 32. haftasında Real Madrid sahasında Almeria'yı 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Real Madrid, Fransız forveti Karim Benzema'nın 5 ve 17. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Maçın 42. dakikasında Benzema ile penaltıdan bir gol daha bularak farkı 3'e çıkaran Real Madrid, Almeria'da Lazaro Vinicius Marques'in 45+1. dakikadaki golüne engel olamasa da ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.



İkinci yarı Rodyrgo Goes'in 47. dakikadaki golüyle farkı attıran Real Madrid karşısında, konuk ekip 61. dakikada Lucas Robertone ile fileleri havalandırdı.



Karşılaşma boyunca çok sayıda gol fırsatını kaçıran ve iki şutu direkten dönen Real Madrid, karşılaşmayı 4-1 kazandı.



Ev sahibi ekipte Hırvat futbolcu Luka Modric sakatlığından dolayı forma giymezken, 82. dakikada sakatlık yaşayan Vinicius maça devam edemedi.

Puanını 68'e çıkaran Real Madrid, bir maçı eksik olan ve 76 puanla ilk sırada yer alan Barcelona'nın ardından 2. sıradaki yerini korudu.

Ligde kalma mücadelesi veren Almeria ise 33 puanla 15. sırada kaldı.

Diğer yandan karşılaşmada hat-trick yapan Benzema, LaLiga'da bu sezonki toplam gol sayısını 17'ye çıkarak, gol krallığı yarışında 18 golle lider durumda olan Barcelonalı Robert Lewandowski'ye yaklaştı.

