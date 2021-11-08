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Spor

Real Madrid 6 oyuncunun biletini kesti: Eden Hazard yolcu

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in takımda daha fazla kalmaları ekonomik olarak sıkıntı olan 6 oyuncuyla yollarını ayıracağı belirtildi. Ayrılacak isimlerin arasında Eden Hazard da var.

8 Kasım 2021 Pazartesi 22:20 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 22:20
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in kulüpte daha fazla kalmaları ekonomik olarak uygun olmadığı düşünülen altı oyuncusuyla sezon sonunda yollarını ayıracağı öne sürüldü.

İspanyol basını, Real Madrid'in maaş yükünden kurtulmak için sezon sonunda forveti Luca Jovic, defans oyuncuları Marcelo ve Jesus Vallejo, orta saha oyuncuları Gareth Bale , Isco ve Eden Hazard'ın takımdan gönderilebileceğini aktardı.

Habere göre, tüm bu oyuncular ayrılırsa, Madrid ekibi oyuncuların maaşlarından net 54 milyon euro tasarruf edeceği ve PSG'nin forvet oyuncusu Kylian Mbappe'yi transfer etmek için ciddi bir bütçe yaratacağı belirtildi.

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