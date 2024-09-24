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Spor

Real Madrid, Achraf Hakimi için beklemede!

PSG ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Achraf Hakimi için Real Madrid pusuda bekliyor. İspanyol ekibi, Fransız kulübüyle sözleşme görüşmelerini sürdüren Faslı futbolcu için devreye girdi. Tarafların anlaşamaması durumunda Madrid ekibi, Faslı yıldızı bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmak için harekete geçmeyi planlıyor.

24 Eylül 2024 Salı 23:26 - Güncelleme:
Real Madrid, Achraf Hakimi için beklemede!
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PSG'den dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kylian Mbappe'yi bedelsiz bir şekilde transfer eden Real Madrid, gözünü bir başka yıldıza dikti.

As'ta yer alan habere göre; Real Madrid, PSG ile Achraf Hakimi arasında devam eden yeni sözleşme görüşmelerini yakından takip ediyor.

HAREKETE GEÇİLECEK

Fransız ekibi oyuncu ile anlaşma sağlayamazsa Real Madrid, Faslı yıldız için harekete geçecek.

Hakimi'nin mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Fransız basını, yeni sözleşme görüşmelerinin olumlu geçtiği bilgisini paylaşsa da İspanyol devinin beklemede olduğu belirtildi.

REAL ALTYAPISINDAN ÇIKTI

Real Madrid altyapısında yetişen 25 yaşındaki sağ bek, 2020 yılında 43 milyon euroya Inter'e transfer oldu. bundan bir yıl sınra ise 68 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye imza attı.

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