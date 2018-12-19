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Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde!

Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Kashima Antlers karşı karşıya geldi.

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2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda İspanya ekibi Real Madrid, Japonya temsilcisi Kashima Antlers'i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
 
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Kashima Antlers karşılaştı.
 
Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan müsabakada Real Madrid, 44, 53 ve 55. dakikalarda Gareth Bale'in attığı gollerle 3-1 galip gelerek turnuvada üst üste 3. kez finale çıktı. Mücadelede Kashima Antlers'in tek golü, 78. dakikada Shoma Doi'den geldi.
 
Gareth Bale tarihe geçti
 
Gareth Bale, Luis Suarez ve Cristiano Ronaldo'dan sonra FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hat-trick yapan üçüncü oyuncu oldu.
 
Real Madrid, turnuvanın 22 Aralık Aralık Cumartesi günü oynanacak olan finalinde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Ayn ile karşılaşacak.

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