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Spor

Real Madrid, Alphonso Davies ile anlaştı

İspanyol devi Real Madrid, Bayern Münih forması giyen Alphonso Davies ile sözlü anlaşmaya vardı.

26 Şubat 2024 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
Real Madrid, Alphonso Davies ile anlaştı
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Kylian Mbappe transferini resmi olarak bitirme noktasına gelen Real Madrid, bir dünya yıldızı ile daha anlaşmaya vardı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Madrid devi, Bayern ile sözleşmesi 2025'te sona erecek Alphonso Davies ile sözlü anlaşma sağladı.

Haberde Barcelona ve Premier Lig'den talipleri olan oyuncunun son kararını Real Madrid'den yana kullandığı ifade edildi.

Florentino Perez yönetiminin yaz transfer döneminde oyuncuyu bonservisiyle almak için Alman deviyle masaya oturacağı belirtilirken, anlaşma sağlanamaması halinde Madrid ekibi, Davies'i 2025 yazında ücretsiz olarak kadrosuna katacak.

Öte yandan yönetimin, yıldız oyuncu ile yaptığı görüşmede Bayern Münih'in yeni sözleşme teklifini kabul etmemesini istediği de yazıldı.

23 yaşındaki Kanadalı sol bek, Bayern Münih ile toplam 180 maça çıktı ve 9 gol, 28 asist yapma başarısı gösterdi.

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