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Spor

Real Madrid, Alphonso Davies'in peşinde

İspanya La Liga devi Real Madrid'in Bayern Münih'te forma giyen ve yeni sözleşme imzalamayan Alphonso Davies'i kadrosuna katmak istiyor.

9 Ocak 2024 Salı 17:44 - Güncelleme:
Real Madrid, Alphonso Davies'in peşinde
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Kış transfer döneminde kadrosuna yıldız takviyesi yapmak isteyen Real Madrid, Bayern Münih'in yıldızına gözünü çevirdi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMIYOR

Sky Sports'da yer alan habere göre Real Madrid, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmak istemeyen 23 yaşındaki sol bek Alphonso Davies'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Real Madrid'in kadro planlamacısı Juni Calafat, Kanadalı yıldız ile 2-3 aydır görüşme halinde ve Davies'i transfer etmek için tüm sınırları zorluyor.

Real Madrid sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Alphonso Davies'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği de haberin detaylarında yer aldı.

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 23 resmi maça çıkan Alphonso Davies bu karşılaşmalarda 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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