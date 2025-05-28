Real Madrid, Alvaro Carreras için Benfica ile masaya oturdu

Real Madrid, altyapısından yetişip 2020'de Manchester United'a bedelsiz transfer olan Alvaro Carreras'ı geri getirmek için harekete geçti. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Benfica ile resmi temaslar başladı ve taraflar arasında kişisel şartlarda anlaşma sağlandı. Benfica ile Real Madrid arasındaki güçlü ilişkilerin süreci kolaylaştırdığı belirtiliyor.

22 yaşındaki sol bek, Benfica'ya geçen yaz 6 milyon avroya transfer olmuştu. Bu sezon Portekiz temsilcisiyle 50 maça çıkan Carreras, 4 gol atıp 5 asist yaptı. Transfermarkt, oyuncunun değerini şu anda 28 milyon avro olarak gösteriyor. Carreras, Preston ve Granada'daki kiralık dönemlerinin ardından Manchester United'da beklenen çıkışı yapamamıştı. Real Madrid'in, eski oyuncusunu kadrosuna yeniden katmak için anlaşmayı kısa sürede tamamlaması bekleniyor.