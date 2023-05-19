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Spor

Real Madrid, Ancelotti için kararını verdi!

İspanya devi Real Madrid başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yola devam etme kararı aldı.

19 Mayıs 2023 Cuma 19:52 - Güncelleme:
Real Madrid, Ancelotti için kararını verdi!
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Real Madrid, adı Brezilya Milli Takımı ile de anılan Carlo Ancelotti için kararını verdi.

Marca'da yer alan habere göre, İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez'in, Ancelotti ile yola devam etmek istediği aktarıldı.

Başkan Florentino Perez ve Ancelotti'nin, cuma günü toplantıda bir araya geldi ifade edildi. İkilinin, gelecek sezonun transferler, ayrılacak isimler konusunda görüştüğü belirtildi. Perez'in, bu toplantıda kulübün politikasına uygun olarak kadronun nasıl güçlendireceğini açıkça belirttiği öne sürüldü.

Real Madrid'de ikinci dönemine 2021 yılında başlayan Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. İtalyan teknik adam, geçen yıl Real Madrid'de ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.

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