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Spor

Real Madrid, Antonio Silva'yı istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Benfica'da forma giyen Antonio Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.

28 Şubat 2023 Salı 22:10 - Güncelleme:
Real Madrid, Antonio Silva'yı istiyor
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Real Madrid, kadrosundaki büyük gençlik harekatına bu yaz devam etme ve Benfica'dan 19 yaşındaki stoper Antonio Silva'yı transfer etme kararı aldı.

Record'da yer alan habere göre; Real Madrid, RB Leipzig'in Hırvat stoperi Josko Gvardiol'u listesine aldı ancak daha ucuz ve daha genç olan Antonio Silva'nın transferini de önceliklendirdi. Benfica'da as stoper halinde gelen ve Dünya Kupası'nda da 1 maçta 90 dakika forma giyen Silva için Carlo Ancelotti de onay verdi.

Benfica'nın ise 19 yaşındaki stoperi için 100 milyon euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.

Real Madrid, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, Rodrygo ve Endrick gibi isimlerle kadrosunu yenilemeye başlamıştı.

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