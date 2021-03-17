İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2021 Çarşamba / 4 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5519
  • EURO
    9,0326
  • ALTIN
    422.945
  • BIST100
    1562.11
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid-Atalanta maçında çok konuşulan hakem kararı! 45 dakika dolmadan...
Spor

Real Madrid-Atalanta maçında çok konuşulan hakem kararı! 45 dakika dolmadan...

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Real Madrid-Atalanta mücadelesinde İtalyanları adeta çıldırtan bir hakem kararına imza atıldı.

17 Mart 2021 Çarşamba 21:29 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:29
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında dün akşam Real Madrid, Atalanta'yı ağırladı. İlk maçı İtalya'da 1-0 kazanan Real, rövanşa büyük avantajla çıkmıştı. İlk yarıda Karim Benzema ile golü de bulan İspanyollar iyice rahatlamıştı ancak Atalanta da gol arıyordu.

Ve tam 44 dakika 59 saniyede olanlar oldu. Atalanta'nın Kolombiyalı forveti Luis Muriel, kaleciyle karşı karşıya gole giderken Hollandalı orta hakem Danny Makkelie ilk yarının bitiş düdüğünü çaldı. Atalanta'lılar şaşkına dönerken yapılan itirazlar ise işe yaramadı.

Muriel golü atsaydı Real Madrid'in avantajı ortadan kalkacak, hatta Atalanta'nın maçı kazanması halinde de turu İtalyanlar deplasman golüyle geçebileceklerdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.