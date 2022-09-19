Real Madrid, Atletico Madrid'i 2 golle geçti

La Liga'nın 6. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid, Atletico deplasmanına konuk oldu.

Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşanın 18. dakikasında Rodrygo'nun golüyle öne geçen Real Madrid, 36'da Valverde ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 tamamlandı.

İkinci yarıda Diego Simeone oyuna müdehale etmek adına 73. dakikaya kadar 4 oyuncu değişikliği hakkını kullandı. 83'te Hermoso ile farkı bire indiren Atletico 90+1'de 10 kişi kaldı. Farkı bire indiren Hermoso, centilmenlik dışı hareketi nedeniyle 89'da sarı kart gördü, 90+1'de ise rakibine dirsek atınca takımını sahata 10 kişi bıraktı, kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid böylelikle sezon başından bu yana çıktığı 9. maçı da kazanmış oldu.

Bu sonuçla Real Madrid 18 puana yükselerek Barcelona'nın 2 puan üzerinde liderliğini sürdürdü. Atletico ise 10 puanda kaldı.