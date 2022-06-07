Real Madrid, Aurelien Tchouameni transferini bitiriyor

Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde yenerek tarihinde 14. kez kupayı müzesine götüren Real Madrid, şimdi de transferde vites yükseltti. İspanya Ligi (La Liga) ekibi, Kamerun kökenli Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak üzere.

REAL MADRID İLE MONACO TRANSFER İÇİN ANLAŞTI

The Athletic'e göre; Real Madrid, Monaco'da görev yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni için önemli bir adım attı. Futbolcu için 100 milyon Euro gibi bir bedelle futbolcunun transferi için Monaco ile sözlü anlaşmaya varıldı. Ayrıca anlaşmaya bonusların da ekleneceği belirtildi.

LIVERPOOL VE PSG'Yİ GERİ ÇEVİRDİ

Bilindiği üzere Aurelien Tchouameni, Real Madrid'e transfer olabilmek için Liverpool ve Paris Saint Germain'den gelen tekliflere sıcak bakmamıştı. Kendisine Real Madrid'in ilgisini bilen Fransız oyuncunun, diğer teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.

SAĞ AYAĞINI İYİ KULLANIYOR

Kariyerinde Monaco'nun dışında Bordeaux'da da oynayan Aurelien Tchouameni, önlibero dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. 30 Haziran 2024'e kadar Monaco ile kontratı bulunan 1.87 boyundaki futbolcu sağ ayağını etkin şekilde kullanıyor.