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Spor

Real Madrid, Barcelonalı Ronald Araujo'nun peşinde

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Barcelona forması giyen savunma oyuncusu Ronald Araujo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

14 Ocak 2022 Cuma 18:26 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 18:26
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Savunmasını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Real Madrid'in, Barcelona'nın genç oyuncusu Ronald Araujo ile ilgilendiği iddia edildi.

İspanyol basınına göre, Araujo'nun Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaşamaması durumunda, Real Madrid'in oyuncu için girişimlerde bulunacağı aktarıldı.

Katalan kulübü ile mevcut sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan genç oyuncunun, Kasım ayında Barcelona'dan talep ettiği maaşın, yönetimin beklediğinden çok daha yüksek olduğu ifade edildi.

Öte yandan Real Madrid'in 2018 yazında da aynı oyuncu için girişimlerde bulundu ancak Uruguaylının Barcelona'ya transfer olduğu kaydedildi.

Ronald Araujo, Barcelona formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta, 2 gol atma başarısı gösterdi.

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