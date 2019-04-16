Real Madrid bir puana razı oldu

Mücadelenin 45. dakikasında Jonathan Silva ile öne geçen Leganes, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Real Madrid, 51. dakikada Karim Benzema'nın kaydettiği golle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Leganes ile Real Madrid 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 61'e yükseldi. Leganes'in puanı ise 41 oldu.