Real Madrid, Brahim Diaz ile uzatıyor

Real Madrid, orta saha oyuncusu Brahim Diaz ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Cadena SER kaynaklı habere göre, 26 yaşındaki futbolcunun kontratı 2030 yılına kadar uzatılacak.

Anlaşmada Brahim Diaz'ın maaşında küçük bir iyileştirme ve performansa dayalı bonuslar yer alıyor. Görüşmelerde taraflar arasında önemli bir pürüz yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuncunun daha fazla süre almasını planladığı belirtiliyor.

Sözleşme uzatmasının sezon bitmeden resmen açıklanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Brahim Diaz, bu sezon 18 maçta görev alırken 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.