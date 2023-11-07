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Spor

Real Madrid, Camavinga ile nikah tazeledi

Real Madrid iç transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Vinicius Junior ve Rodrygo ile sözleşme uzatan eflatun beyazlılar, bu kez takımın Fransız futbolcusu Eduardo Camaviga'yı masaya oturttu. Genç yıldız kendisini 2029'a kadar Real Madrid'e bağlayan kontrata imzasını attı.

7 Kasım 2023 Salı 17:45 - Güncelleme:
Real Madrid, Camavinga ile nikah tazeledi
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İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Real Madrid, 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Camavinga ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı." bilgisi verildi.

Camavinga, 2021 yılında henüz 18 yaşındayken Real Madrid'e transfer oldu ve 114 maça çıkarak ilk iki sezonunda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 LaLiga, 1 Copa del Rey ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 6 kupa sevinci yaşadı.

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