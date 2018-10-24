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Real Madrid Conte ile anlaştı iddiası

La Liga'da sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui, bir süredir topun ağzındaki isim olarak gösteriyordu. Ada basını, İspanyol devinin yeni hocasının kim olacağını açıkladı.

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La Liga'da sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Real Madrid'de bir süredir Julen Lopetegui'nin yerine kimin geleceği konuşuluyordu.

İspanyol teknik adam her ne kadar görevinin başında olduğunu söylese de dünyaca ünlü pek çok hocanın adı İspanyol deviyle birlikte anılmaya başlamıştı.

Bu isimlerin başında gelen Antonio Conte hakkında ise Ada basınından Sky Sports, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

Ünlü haber kuruluşunun edindiği bilgilere göre Real yöneticileri Conte ile bir görüşme gerçekleştirdi ve İtalyan hocadan olumlu yanıt aldı.

Conte, son olarak İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'yi çalıştırmıştı.

(Fanatik)

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