Real Madrid deplasmanda 4 golle yıkıldı

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Girona deplasmanına konuk oldu. Real Madrid, Municipal de Montilivi'deki karşılaşmayı 4-2'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmada Girona'ya galibiyeti getiren tüm golleri Valentin Castellanos attı. Castellanos, 12, 24, 46 ve 62. dakikalarda fileleri havalandırdı. Castellanos, 21. yüzyılda bir La Liga maçında Real Madrid'e 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

Real Madrid'in golleri ise 34. dakikada Vinicius Junior ve 85. dakikada Lucas Vazquez'den geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 65 puanda kaldı. Girona, 41 puana yükseldi.

Real Madrid, ligde gelecek hafta Almeria'yı sahasında ağırlayacak. Girona, Sevilla deplasmanına konuk olacak.