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Spor

Real Madrid deplasmanda 4 golle yıkıldı

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Girona deplasmanına konuk oldu. Ev sahibi ekip Girona, Real Madrid'i 4-2'lik skorla mağlup etti.

25 Nisan 2023 Salı 22:51 - Güncelleme:
Real Madrid deplasmanda 4 golle yıkıldı
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İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Girona deplasmanına konuk oldu. Real Madrid, Municipal de Montilivi'deki karşılaşmayı 4-2'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmada Girona'ya galibiyeti getiren tüm golleri Valentin Castellanos attı. Castellanos, 12, 24, 46 ve 62. dakikalarda fileleri havalandırdı. Castellanos, 21. yüzyılda bir La Liga maçında Real Madrid'e 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

Real Madrid'in golleri ise 34. dakikada Vinicius Junior ve 85. dakikada Lucas Vazquez'den geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 65 puanda kaldı. Girona, 41 puana yükseldi.

Real Madrid, ligde gelecek hafta Almeria'yı sahasında ağırlayacak. Girona, Sevilla deplasmanına konuk olacak.

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