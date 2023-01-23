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Spor

Real Madrid deplasmanda kazanarak zirve takibini sürdürdü

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti.

23 Ocak 2023 Pazartesi 01:01 - Güncelleme:
Real Madrid deplasmanda kazanarak zirve takibini sürdürdü
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La Liga'nın 18. haftasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid karşı karşıya geldi.

San Mames'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 2-0 kazanırken goller 24. dakikada Karim Benzema ve 90. dakikada Toni Kroos'un ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 41'e taşıyarak 44 puandaki Barcelona ile arasındaki farkın açılmasına izin vermezken, Athletic Bilbao 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid evinde Real Sociedad ile karşılaşırken, Athletic Bilbao deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak.

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