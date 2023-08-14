İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2023 Pazartesi / 28 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0516
  • EURO
    29,6142
  • ALTIN
    1665.28
  • BIST100
    7781.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid duyurdu! Arda Güler bugün ameliyat oldu
Spor

Real Madrid duyurdu! Arda Güler bugün ameliyat oldu

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler kısa bir süre önce sağ dizinden sakatlık geçirmişti. İspanya basınında çıkan haberlere göre 18 yaşındaki genç yıldız bugün ameliyat olacak. İşte detaylar...

14 Ağustos 2023 Pazartesi 11:59 - Güncelleme:
Real Madrid duyurdu! Arda Güler bugün ameliyat oldu
ABONE OL

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler'in ameliyat edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arda'nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtildi.

Real Madrid'in 21 Temmuz'daki antrenmanında sakatlanan Arda'nın, sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFROMANSI

Arda Güler geçen sezon Fenerbahçe forması ile 35 resmi maçta 6 gol, 7 asist ile skora katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.