Real Madrid, Eden Hazard ve Harry Kane için 420 milyon Euro'yu gözden çıkardı
İngiliz basını, İspanyol devi Real Madrid’in Eden Hazard ve Harry Kane gibi yıldızları kadrosuna katmak için devre arasındaki transfer dönemini dört gözle beklediğini yazdı.
İngiliz basını, İspanyol devi Real Madrid’in devre arasındaki transfer dönemini dört gözle beklediğini yazdı. İngilizler’in yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail ile The Sun, iki bomba iddia ortaya attı.
Daily Mail, Los Galacticos’un hücuma Chelsea’nin yıldızı Eden Hazard’ı katmak istediğini ve bu transfer için 200 milyon Euro’yu (1.4 milyar TL) gözden çıkarttığını vurguladı.
The Sun ise Karim Benzema’nın performansından mutlu olmayan Real’in Başkanı Florentino Perez’in, golcü transferi için Tottenham’dan Harry Kane’i gözüne kestirdiğini ve 220 milyon Euro’ya (1.5 milyar TL) bu işi bitirmeye çalışacağını ifade etti.
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