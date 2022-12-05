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Spor

Real Madrid, Endrick transferinde mutlu sona yakın

İspanya La Liga devi Real Madrid'in Palmeiras'ta forma giyen Endrick'i kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

5 Aralık 2022 Pazartesi 18:15 - Güncelleme:
Real Madrid, Endrick transferinde mutlu sona yakın
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Real Madrid, Brezilya'dan yeni bir yıldız adayını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRANSFERE EN YAKIN KULÜP

Marca'da yer alan habere göre, İspanyol devinin, Palmeiras'ın 16 yaşındaki futbolcusu Endrick'i renklerine bağlamaya en yakın kulüp olduğu belirtildi.

Real Madrid'in, Endrick'in adı birçok takımla anılsa da, genç oyuncuya en başından beri ilgi gösteren kulüp olduğu ve şu anda da transfere en yakın ekip olduğu kaydedildi.

Öte yandan Endrick cephesinin oyuncunun 18 yaşına gireceği 2024 yazında, Real Madrid'den Erling Haaland'ı transfer etmemesini istediği öne sürüldü. Oyuncunun ailesinin ve menajerinin, Haaland transferinin Endrick'in gelişimine engel olabileceği için bu düşüncede olduğu vurgulandı.

MADRID HAALAND'A SICAK BAKMIYOR

Real Madrid ise, Haaland'ın Manchester Ciy ile olan sözleşmesinde 2024 yazında serbest kalma maddesi bulunmasına rağmen Norveçli golcünün transferine öncelik olarak bakmadığı ifade edildi. İspanyol ekibinin, hem Haaland'ın maaşı, hem de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu transfere sıcak bakmadığı aktarıldı.

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