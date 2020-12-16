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Spor

Real Madrid eski günlerine dönüyor

İspanya La Liga'da Athletic Bilbao'yu sahasında 3-1 mağlup eden Real Madrid, üst üste 3'üncü galibiyetini alarak yükselişini sürdürdü.

DHA16 Aralık 2020 Çarşamba 10:38 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:38
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Bu sezon oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla eleştiri oklarının hedefinde olan Real Madrid’de işler rayına oturmaya başladı. Eflatun-beyazlılar, ligde üst üste aldığı 3 galibiyetle lider Real Sociedad ile puanını eşitledi.

ZİDANE DEDİKODULARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi’ne de iyi bir başlangıç yapamayan, ancak son maçta aldığı galibiyetle grubunu lider tamamlayan Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane da rahatladı. Ekibiyle üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrasında koltuğu sallantıya giren Fransız teknik adam alınan iyi sonuçlarla şimdilik dedikoduların önüne geçti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BİR ÜST TUR

Avrupa’da da sezona iyi giriş yapamayan ve Şampiyonlar Ligi grubundaki ilk 2 maçında sadece 1 puan alabilen Real Madrid, kalan 4 maçın 3’ünü kazanarak son 16 turuna kalmayı başardı. Zidane ve öğrencileri özellikle Shakhtar karşısında aldığı 2 mağlubiyetle gruptaki işleri zora sokmuş ancak son maçta Mönchengladbach’ı mağlup ederek hem grubu lider tamamlamış hem de derin bir nefes almıştı.

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