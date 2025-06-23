Real Madrid, Evan N'Dicka'yı radarına aldı

Fildişi Sahilli stoper Evan N'Dicka, 2023 yazında Eintracht Frankfurt'tan Roma'ya serbest transferle katılmıştı. Serie A ekibinde kısa sürede kendini ispatlayarak savunmanın vazgeçilmez ismi haline gelen N'Dicka, şimdi Avrupa devlerinin radarında.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Real Madrid defans hattını derinleştirmek amacıyla 24 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı. Ancak transfer sürecinin önündeki en büyük engel, Roma'nın oyuncu için belirlediği 40 milyon avroluk bonservis talebi.

Geride kalan sezonda Roma formasıyla 51 maça çıkan N'Dicka, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Real Madrid'in ilgisi sürerken, kulüpler arasındaki pazarlıkların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.