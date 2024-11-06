Real Madrid evinde ağır yaralı

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, Milan'ı konuk etti.

Santiago Bernabau'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren goller 12. dakikada Malick Thiaw, 39. dakikada Alvaro Morata ve78. dakikada Tijjani Reijnders'dan geldi. Real Madrid'in tek golünü ise 23. dakikada penaltıdan Vinicius Junior kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'in 81. dakikada Antonio Rüdiger ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MORATA'DAN REAL'E 7 GOL

Alvaro Morata, altyapısından yetiştiği Real Madrid'e karşı 13. maçında 7. kez ağları havalandırdı. İspanyol golcü, Real Madrid'e Atletico Madrid ile 4, Juventus ile 2 ve Milan ile 1 gol kaydetti.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 2. galibiyetini alan Milan, puanını 6'ya yükseltti. 2 galibiyeti olan Real Madrid de 6 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Liverpool'a konuk olacak. Milan ise deplasmanda Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.