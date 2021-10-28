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Spor

Real Madrid, evinde golü bulamadı

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 11. haftasında evinde Osasuna ile 0-0 berabere kalarak puanını 21'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 00:40 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 00:40
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Osasuna ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde bu sezon üçüncü beraberliğini alan Real Madrid, puanını 21'e çıkararak, averajla liderliğe yükseldi.

Osasuna ise 19 puanla 6. sırada yer aldı.

Haftanın diğer önemli maçlarında, Real Betis sahasında Valencia'yı 4-1 yendi, Sevilla da deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid (1 maçı eksik), Sevilla (1 maçı eksik), Real Betis ve Real Sociedad olarak sıralanan ligin zirvesindeki 4 takımın da 21 puanı bulunuyor.

Real Sociedad, 28 Ekim akşamı deplasmanda oynayacağı Celta Vigo maçından puan alması durumunda lider olacak.

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