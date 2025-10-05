Real Madrid evinde hata yapmadı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 8. haftasında evinde Villarreal'i ağırladı.

Santiago Bernabéu'da oynanan müsabakayı eflatun - beyazlılar 3-1 kazandı.

Xabi Alonso'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 47. ve 69. dakikada penaltıdan Vinícius Júnior ile 81. dakikada Kylian Mbappé kaydetti.

Konuk ekibin ise tek sayısı 73. dakikada Georges Mikautadze'den geldi.

EYLÜL AYINDA DAHA İYİSİ YOK

Milli futbolcumuz Arda Güler, bu karşılaşma öncesi La Liga'da Eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünü aldı. Eylül ayında 4 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Bu maça da ilk 11'de başlayan Güler, 64 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu yerini Bellingham'a bıraktı.

SIRADAKİ RAKİP GETAFE

Bu sonucun ardından puanını 21'e yükselten Real Madrid, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Villarreal ise 3 maç sonra kaybetti ve 16 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. Villarreal ise Real Betis'i konuk edecek.