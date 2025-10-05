İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Real Madrid evinde hata yapmadı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 8. haftasında evinde Villarreal'i ağırladı. Santiago Bernabéu'da oynanan müsabakayı eflatun - beyazlılar 3-1 kazandı.

HABER MERKEZİ5 Ekim 2025 Pazar 00:57 - Güncelleme:
Real Madrid evinde hata yapmadı
ABONE OL

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 8. haftasında evinde Villarreal'i ağırladı.

Santiago Bernabéu'da oynanan müsabakayı eflatun - beyazlılar 3-1 kazandı.

Xabi Alonso'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 47. ve 69. dakikada penaltıdan Vinícius Júnior ile 81. dakikada Kylian Mbappé kaydetti.

Konuk ekibin ise tek sayısı 73. dakikada Georges Mikautadze'den geldi.

EYLÜL AYINDA DAHA İYİSİ YOK

Milli futbolcumuz Arda Güler, bu karşılaşma öncesi La Liga'da Eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünü aldı. Eylül ayında 4 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Bu maça da ilk 11'de başlayan Güler, 64 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu yerini Bellingham'a bıraktı.

SIRADAKİ RAKİP GETAFE

Bu sonucun ardından puanını 21'e yükselten Real Madrid, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Villarreal ise 3 maç sonra kaybetti ve 16 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. Villarreal ise Real Betis'i konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.