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Spor

Real Madrid, Franco Mastantuono transferini bitirdi

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, River Plate'den Franco Mastantuono'yu renklerine bağladı.

Haber Merkezi13 Haziran 2025 Cuma 20:39 - Güncelleme:
Real Madrid, Franco Mastantuono transferini bitirdi
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, River Plate'den Franco Mastantuono'yu kadrosuna kattı.

İspanya kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbol hayatına River Plate altyapısında başlayan sağ kanat oyuncusu, Arjantin ekibinde 62 maçta 11 gol kaydetti.

Mastantuono, Arjantin Milli Takımı tarihinde resmi bir maçta forma giyen en genç oyuncu unvanına sahip.

İspanya basına göre, Real Madrid bu transfer için River Plate'e 45 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

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