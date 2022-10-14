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Spor

Real Madrid gözünü Alphonso Davies'e dikti

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Bayern Münih'te forma giyen Alphonso Davies'i yakından takip ettiği iddia edildi.

14 Ekim 2022 Cuma 20:19 - Güncelleme:
Real Madrid gözünü Alphonso Davies'e dikti
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Real Madrid, gözünü Bayern Münih'in Kanadalı yıldızı Alphonso Davies'e dikti.

Marca'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Real Madrid'in hedeflerinden biri. İspanyol devinin, Davies'in performansını yakından takip ettiği aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Davies'in, Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Ocak 2019'dan bu yana Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 12 maçta 2 asist yaptı.

ALPHONSO DAVİES KİMDİR?

Bayern Münih takımında Defans mevkinde forma giyen Alphonso Davies, 2 Kasım 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 77 kilo olan Alphonso Davies, sol ayağını kullanmaktadır.

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