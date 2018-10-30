Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Real Madrid, Guti'yi istiyor

Lopetegui'nin işine son veren Real Madrid'de Guti sesleri...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Real Madrid'de Lopetegui'nin kovulmasının ardından gözler teknik direktör adaylarına çevrildi. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti'nin Real Madrid'in başına gelme ihtimali her geçen gün kuvvetleniyor. Le10Sport'un haberine göre Real Madrid yöneticileri'nin favori ismi Guti. El Clasico'da Barcelona'ya karşı alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Julen Lopetegui'yle yollarını ayıran İspanyol devinin teknik direktörlük için düşündüğü 3 isim bulunuyor. Ana hedef olan Antonio Conte'yle haftalardır görüşme yapıldığı ancak Conte'nin bu teklife sıcak bakmadığı İspanyol basınında yer aldı.

Takımın geçici olarak teslim edildiği Santiago Solari ikinci isimken üçüncü isim ise Beşiktaş'ta çalışan Guti. Haberde Guti'nin yöneticilerin favorisi olduğunu belirtirken her şeye rağmen Jose Mourinho ve Roberto Martinez'in de adaylar arasında yer aldığının altı çizildi.

(Cnn Türk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının açılışından kareler

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA