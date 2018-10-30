Real Madrid, Guti'yi istiyor

Real Madrid'de Lopetegui'nin kovulmasının ardından gözler teknik direktör adaylarına çevrildi. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti'nin Real Madrid'in başına gelme ihtimali her geçen gün kuvvetleniyor. Le10Sport'un haberine göre Real Madrid yöneticileri'nin favori ismi Guti. El Clasico'da Barcelona'ya karşı alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Julen Lopetegui'yle yollarını ayıran İspanyol devinin teknik direktörlük için düşündüğü 3 isim bulunuyor. Ana hedef olan Antonio Conte'yle haftalardır görüşme yapıldığı ancak Conte'nin bu teklife sıcak bakmadığı İspanyol basınında yer aldı.

Takımın geçici olarak teslim edildiği Santiago Solari ikinci isimken üçüncü isim ise Beşiktaş'ta çalışan Guti. Haberde Guti'nin yöneticilerin favorisi olduğunu belirtirken her şeye rağmen Jose Mourinho ve Roberto Martinez'in de adaylar arasında yer aldığının altı çizildi.

(Cnn Türk)